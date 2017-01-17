У справі щодо законності призначення заступників У.Супрун захворіло троє суддів - О.Панасенко

“Сьогодні мав був відбутися суд з приводу незаконного призначення П.Ковтонюка, О.Сивак і О.Лінчевського. Але всемогутній грип відправив одночасно трьох суддів, які мали розглядати це питання, на лікарняний.

Інформації, на коли суд перенесли, поки немає. Наш юрист ходив дізнаватися, але поки що не відомо, коли буде засідання”, - розповів він.

Нагадаємо, у Вільній профспілці медичних працівників України оскаржили до суду законність призначення на керівні посади, як У.Супрун, так і всіх її заступників.

Також нагадаємо, У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я.