У справі щодо законності призначення заступників У.Супрун захворіло троє суддів - О.Панасенко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні суд мав розпочати розгляд позову щодо законності призначення заступників в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун на їх посади. Однак засідання не відбулося через одночасну хворобу всіх трьох суддів. Про це у коментарі УНН повідомив голова Вільної профспілки медичних працівників Олег Панасенко.
“Сьогодні мав був відбутися суд з приводу незаконного призначення П.Ковтонюка, О.Сивак і О.Лінчевського. Але всемогутній грип відправив одночасно трьох суддів, які мали розглядати це питання, на лікарняний.
Інформації, на коли суд перенесли, поки немає. Наш юрист ходив дізнаватися, але поки що не відомо, коли буде засідання”, - розповів він.
Нагадаємо, у Вільній профспілці медичних працівників України оскаржили до суду законність призначення на керівні посади, як У.Супрун, так і всіх її заступників.
Також нагадаємо, У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я.