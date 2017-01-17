По делу о законности назначения заместителей У.Супрун заболело трое судей - О.Панасенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня суд должен начать рассмотрение иска о законности назначения заместителей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун на их должности. Однако заседание не состоялось из-за одновременной болезни всех трех судей. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Свободного профсоюза медицинских работников Олег Панасенко.
"Сегодня должен был состояться суд по поводу незаконного назначения П.Ковтонюка, О.Сивак и О.Линчевского. Но всемогущий грипп отправил одновременно трех судей, которые должны были рассматривать этот вопрос, на больничный.
Информации, на когда суд перенесли, пока нет. Наш юрист ходил узнавать, но пока не известно, когда будет заседание ", - рассказал он.
Напомним, в Свободном профсоюзе медицинских работников Украины обжаловали в суд законность назначения на руководящие должности, как У.Супрун, так и всех ее заместителей.
Также напомним, У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения .