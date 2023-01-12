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У справі про секретні матеріали Джо Байдена новий прокурор

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У США призначили спецпрокурора для розслідування неналежного зберігання таємних документів президентом Джо Байденом. Про це пише The New York Times, передає УНН.

У справі про секретні матеріали Джо Байдена новий прокурор

Деталі

На цю посаду генеральний прокурор Меррік Гарланд призначив Роберта Хура, який повинен провести розслідування, і якщо порушення підтвердяться — висунути обвинувачення.

Згідно з указом Гарланда, відтепер Хур відповідає за розслідування “можливого несанкціонованого видалення та зберігання секретних документів або інших виявлених записів” в офісі аналітичного центра Байдена у Вашингтоні та його резиденції у Вілмінгтоні в штаті Делавер.

Нагадаємо

Повідомляється, що команда Байдена знайшла дві партії секретних документів часів віцепрезиденства Байдена (період 2009-2017 рр.).

CNN інформувало, першу партію виявили раптово у листопаді в офісі аналітичного центра Байдена у Вашингтоні: там були матеріали американської розвідки, та короткі аналітичні записки щодо України, Ірану та Британії.

Другу партію документів із грифом “таємно” виявили у грудні під час перевірки в резиденції Байдена у Вілмінгтоні: в гаражі та прилеглому приміщенні.

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