По делу о секретных материалах Джо Байдена новый прокурор

Детали

На эту должность генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил Роберта Хура, который должен провести расследование, и если нарушения подтвердятся — выдвинуть обвинения.

Согласно указу Гарланда, теперь Хур отвечает за расследование “возможного несанкционированного удаления и хранения секретных документов или других обнаруженных записей” в офисе аналитического центра Байдена в Вашингтоне и его резиденции в Уилмингтоне в штате Делавер.

Напомним

Сообщается, что команда Байдена нашла две партии секретных документов времен вицепрезидентства Байдена (период 2009-2017 гг.).

CNN информировало, первую партию обнаружили внезапно в ноябре в офисе аналитического центра Байдена в Вашингтоне: там были материалы американской разведки, и краткие аналитические записки по Украине, Ирана и Великобритании.

Вторую партию документов с грифом “тайно” обнаружили в декабре во время проверки в резиденции Байдена в Уилмингтоне: в гараже и близлежащем помещении.