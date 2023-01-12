По делу о секретных материалах Джо Байдена новый прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В США назначен спецпрокурор для расследования ненадлежащего хранения тайных документов президентом Джо Байденом. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.
Детали
На эту должность генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил Роберта Хура, который должен провести расследование, и если нарушения подтвердятся — выдвинуть обвинения.
Согласно указу Гарланда, теперь Хур отвечает за расследование “возможного несанкционированного удаления и хранения секретных документов или других обнаруженных записей” в офисе аналитического центра Байдена в Вашингтоне и его резиденции в Уилмингтоне в штате Делавер.
Напомним
Сообщается, что команда Байдена нашла две партии секретных документов времен вицепрезидентства Байдена (период 2009-2017 гг.).
CNN информировало, первую партию обнаружили внезапно в ноябре в офисе аналитического центра Байдена в Вашингтоне: там были материалы американской разведки, и краткие аналитические записки по Украине, Ирана и Великобритании.
Вторую партию документов с грифом “тайно” обнаружили в декабре во время проверки в резиденции Байдена в Уилмингтоне: в гараже и близлежащем помещении.