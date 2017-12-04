У справі про держзраду Януковича оголошено перерву до 6 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 6 грудня у розгляді кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, передає кореспондент УНН.
“У судовому засіданні оголошується перерва до 14.00 6 грудня”, — зазначив головуючий судової колегії В'ячеслав Дев'ятко.
Варто зазначити, що в ході сьогоднішнього засідання суд дослідив фрагменти російського документального фільму “Крым. Путь на Родину”, в якому президент Росії Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач Чорноморським флотом РФ Олександр Вітко розповідають про евакуацію до Росії Януковича, причини, факти та обставини анексії Криму шляхом проведення так званого референдуму.
Також судом було досліджено висновок експерта Київського наукового інституту судових експертиз щодо наявності в словах вказаних діячів умисних намірів скоєння злочинних дії щодо порушення територіальної цілісності України.
Крім того, суд дослідив подання Генеральної прокуратури України на притягнення до кримінальної відповідальності низки російських військових посадовців за ведення агресивної війни проти України.
На наступному засіданні планується в якості доказів вини Януковича у держзраді дослідити нормативно-правові міжнародні акти, та нормативні документи Міністерства закордонних справ України.
Нагадаємо, 4 грудня суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича. Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Ігор Ляшенко заявляє, що відеозаписи щодо захоплення представниками ЗС РФ Криму у 2014 році, які містяться як докази у матеріалах справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, потребують встановлення авторства, або ж визнання їх "неочевидними".
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.