По делу о госизмене Януковича объявлен перерыв до 6 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 6 декабря в рассмотрении уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент УНН.
"В судебном заседании объявляется перерыв до 14.00 6 декабря", - отметил председательствующий судебной коллегии Вячеслав Девятко.
Стоит отметить, что в ходе сегодняшнего заседания суд исследовал фрагменты российского документального фильма "Крым. Путь на Родину", в котором президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко рассказывают об эвакуации в Россию Януковича, причины, факты и обстоятельства аннексии Крыма путем проведения так называемого референдума.
Также судом были исследованы заключение эксперта Киевского научного института судебных экспертиз о наличии в словах указанных деятелей умышленных намерений совершения преступных действий по нарушению территориальной целостности Украины.
Кроме того, суд исследовал представление Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности ряда российских военных должностных лиц за ведение агрессивной войны против Украины.
На следующем заседании планируется в качестве доказательств вины Януковича в госизмене исследовать нормативно-правовые международные акты, и нормативные документы Министерства иностранных дел Украины.
Напомним, 4 декабря суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Игорь Ляшенко заявляет, что видеозаписи по захвату представителями ВС РФ Крыму в 2014 году, которые содержатся в качестве доказательств в материалах дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, требуют установки авторства, или же признание их "неочевидными" .
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украина и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.