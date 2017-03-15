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У "справі Межигір'я" слідство вже здобуло 1500 томів матеріалів – Ю.Луценко

У "справі Межигір'я" слідство вже здобуло 1500 томів матеріалів – Ю.Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. На сьогодні у “справі Межигір’я” нараховується 1500 томів матеріалів. Про це в ефірі телеканалу Zik повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.

“Про Межигір’я ми говоримо вже достатньо багато. Мало хто знає, але в цій справі 1500 томів матеріалів, які здобуло слідство. Тільки зараз нарешті слідчий зацікавився папірцем, в якому ДУС передала за підписом І.Тарасюка ці землі в Кабмін, який потім дозволив їх отримати В.Януковичу. Підпис І.Тарасюка стоїть,” — сказав він.

Крім того, він додав, що наразі на допитах екс голова ДУС поки що використовує своє конституційне право не давати показів.

Нагадаємо, прокуратура внесла до Печерського районного суду Києва клопотання про обрання колишньому керівнику ДУС Ігорю Тарасюку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як зазначається, йому повідомлено про підозру за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко повідомив, що екс-керівнику ДУС Ігорю Тарасюку повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном — комплексом відпочинку “Пуща-Водиця” урочища “Межигір’я”.

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