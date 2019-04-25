У справі екс-беркутівців допитали колишнього спецпризначенця "Омеги"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні Святошинський райсуд Києва у кримінальному провадженні стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, допитали свідка з боку обвинувачення. Про це повідомив адвокат екс-беркутівців Олександр Горошинський у коментарі кореспонденту УНН.
"Сьогодні (на судовому засіданні у справі екс-бійців спецпідрозділу "Беркут" – ред.) ми допитали одного свідка обвинувачення, колишнього співробітника спеціального призначення "Омега", - проінформував Горошинський.
Також, наступне судове засідання призначено на 30 квітня.
Як повідомляв УНН, у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.
Нагадаємо, що з 22 екс-бійців "Беркуту" у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців "Беркуту" перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні в оголошенні бійців "Беркуту" у міжнародний розшук.
Також за даними ГПУ, сім "беркутівців" переховуються на території "ДНР" і "ЛНР".