У справі екс-беркутівців допитали двох співробітників спецпідрозділу СБУ “Альфа”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Святошинський райсуд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, допитав двох свідків з боку обвинувачення. Про це повідомив адвокат екс-беркутівців Олександр Горошинський у коментарі кореспонденту УНН.
“Сьогодні (на судовому засіданні у справі екс-бійців спецпідрозділу „Беркут“ — ред.) ми допитали двох свідків обвинувачення, співробітників спецпідрозділу СБУ „Альфа“, які 20 лютого 2014 року знаходились на дахах будівель в урядовому кварталі та вели контрснайперське спостереження”, - повідомив Горошинський.
За його словами, наступне засідання призначене на 11 червня.
Нагадаємо, у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.
Як повідомляв УНН, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні в оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.