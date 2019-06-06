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В деле экс-беркутовцев допросили двух сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа"

В деле экс-беркутовцев допросили двух сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа"

Киев  •  УНН

 • 6830 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Святошинский райсуд Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, допросил двух свидетелей со стороны обвинения. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский в комментарии корреспонденту УНН.

"Сегодня (на судебном заседании по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут" - ред.) мы допросили двух свидетелей, сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа", которые 20 февраля 2014 года находились на крышах зданий в правительственном квартале и вели контрснайперське наблюдения", - сообщил Горошинский.

По его словам, следующее заседание назначено на 11 июня.

Напомним, в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.

Как сообщал УНН, что с 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.

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