У справі "чорної бухгалтерії ПР" немає інших підозр, крім М.Охендовському – Н.Холодницький

"Станом на сьогодні жодних підозр у "справі чорної бухгалтерії", крім цієї, яка є (щодо голови ЦВК М.Охендовського – ред.), немає", - сказав керівник САП.

Н.Холодницький також нагадав, що строк досудового слідства у справі М.Охендовського закінчується 14 квітня і, скоріш за все, буде продовжений.

Як повідомляв УНН, 13 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину. Йдеться про "чорну бухгалтерію Партії регіонів".

Проте у березні 2017 року Голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського оголосили потерпілим у кримінальному провадженні про дії детективів Національного антикорупційного бюро України щодо нього.

Згодом Генеральна прокуратура України закрила справу, яку було відкрито за рішенням Печерського районного суду Києва, щодо порушення САП і НАБУ прав голови ЦВК Михайла Охендовського.