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В деле "черной бухгалтерии ПР" нет других подозрений, кроме как М.Охендовскому - Н.Холодницький

В деле "черной бухгалтерии ПР" нет других подозрений, кроме как М.Охендовскому - Н.Холодницький

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. На сегодня нет ни одного подозрения по делу "черной бухгалтерии Партии регионов", кроме подозрения, которое было объявлено председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому. Об этом сказал в эфире телеканала АТR заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.

“По состоянию на сегодня никаких подозрений по „делу черной бухгалтерии“, кроме этой, которая есть (по председателю ЦИК М.Охендовскому — ред.), нет”, — сказал руководитель САП.

Н.Холодницький также напомнил, что срок досудебного следствия по делу М.Охендовского заканчивается 14 апреля и, скорее всего, будет продлен.

Как сообщал УНН, 13 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (“Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение”). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления. Речь идет о “черной бухгалтерии Партии регионов”.

Однако в марте 2017 года Председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского объявили пострадавшим в уголовном производстве о действиях детективов Национального антикоррупционного бюро Украины к нему.

Впоследствии Генеральная прокуратура Украины закрыла дело, которое было открыто по решению Печерского районного суда Киева, о нарушении САП и НАБУ прав председателя ЦИК Михаила Охендовского.

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