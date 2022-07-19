У Сполученому Королівстві на 29% зросла захворюваність на COVID-19

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За даними Управління національної статистики (ONS), в Англії за тиждень до 6 липня коронавірус захворіли на 2 873 600 людей.

У Шотландії було 334 000 випадків, в Уельсі - 183 500, а в Північній Ірландії - 107 600.

Загальний рейтинг є найбільшим з середини квітня і на 29% більший ніж минулого тижня. Рекордний рівень Великобританії в 4,9 мільйона, зареєстрований на кінець березня.

Нагадаємо

Південна Корея стикнулася з новою хвилею коронавірусу: щоденна кількість заражень перевищує 70 000.