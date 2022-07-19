В Соединенном Королевстве на 29% выросла заболеваемость COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. По последним данным, количество людей с положительным тестом на COVID-19 в Соединенном Королевстве выросло на 29% до почти 3,5 миллиона. Об этом сообщает SkyNews, передает УНН.
Детали
По данным Управления национальной статистики (ONS), в Англии за неделю до 6 июля коронавирусом заболели 2 873 600 человек.
В Шотландии было 334 000 случаев, в Уэльсе – 183 500, а в Северной Ирландии – 107 600.
Общий рейтинг является самым большим с середины апреля и на 29% больше, чем на прошлой неделе. Рекордный уровень Великобритании в 4,9 миллиона, зарегистрированный на конец марта.
Напомним
Южная Корея столкнулась с новой волной коронавируса: ежедневное количество заражений превышает 70 000.