У співзасновника компанії Apple вкрали біткоїни на суму 74 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Співзасновник компанії Apple Стів Возняк заявив, що в нього вкрали сім біткоїнів на загальну суму 74 тис. доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Business Insider.
“У мене шахрайським чином вкрали сім біткоїнів. Хтось купив їх у мене в інтернеті, використовуючи кредитну картку, а потім скасував оплату. Номер картки був вкраденний, тому ідентифікувати злодія неможливо”, — заявив Возняк.
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Також Возняк сказав, що продав велику частину решти своїх біткоїнів.
“Блокчейн визначає, хто має біткоїни. Однак, це не гарантія захисту від шахрайства”, — додав Возняк.
Нагадаємо, одна з найбільших в Японії бірж цифрових валют Coincheck повідомила про втрату криптовалюти вартістю приблизно у 534 млн дол. через хакерську атаку на свою мережу.