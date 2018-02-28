У соучредителя компании Apple украли биткоины на сумму 74 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что у него украли семь биткоинов на общую сумму 74 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.
“У меня мошенническим образом украли семь биткоинив. Кто-то купил их у меня в интернете, используя кредитную карточку, а потом отменил оплату. Номер карточки был украденный, поэтому идентифицировать вора невозможно”, — заявил Возняк.
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Также Возняк сказал, что продал большую часть остальных своих биткоинов.
“Блокчейн определяет, кто биткоины. Однако, это не гарантия защиты от мошенничества”, — добавил Возняк.
Напомним, одна из крупнейших в Японии бирж цифровых валют Coincheck сообщила о потере криптовалюта стоимостью примерно в 534 млн долл. -за хакерской атаки на свою сеть.