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У соцмережах з’явилися фейкові сторінки Поплавської, де шахраї збирають гроші

У соцмережах з’явилися фейкові сторінки Поплавської, де шахраї збирають гроші

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. До Головного управління Нацполіції Житомирщини звернулися рідні загиблої артистки із заявою про можливе ошуканство. За їх словами, у соцмережах почали з’являтися фейкові сторінки Марини Поплавської, на яких розміщуються пости про нібито збір благодійних коштів для незрозумілих цілей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

"До Головного управління Нацполіції Житомирщини звернулися рідні загиблої артистки із заявою про можливе ошуканство. За їх словами, у соцмережах почали з’являтися фейкові сторінки Марини Поплавської, на яких розміщуються пости про нібито збір благодійних коштів для незрозумілих цілей", - сказано у повідомлені. 

Подана заява належним чином зареєстрована і правоохоронці уже розпочали відповідні перевірки.

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Водночас родичі Марини Поплавської закликають українців не довіряти будь-яким подібним повідомленням. Жодних зборів благодійних коштів від громадськості вони не оголошували і просять не спекулювати на доброму імені рідної людини.

Як повідомляв УНН, 20 жовтня, актриса шоу Марина Поплавська загинула в ДТП по дорозі зі Львова до Києва, ще два актори госпіталізовані “без загроз для життя”. За попередніми даними, водій автобуса “Неоплан”, в якому їхали артисти “Дизель шоу”, не впорався з управлінням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. За даними поліції, ДТП сталося о 5:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила.

Водія автобусу, в якому загинула акторка "Дизель шоу", відправили під домашній арешт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загибель зірки "Дизель шоу" у ДТП під Києвом: з'явилися деталі та фото

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