В соцсетях появились фейковые страницы Поплавской, где мошенники собирают деньги

"В Главное управление Нацполиции Житомирской области обратились родные погибшей артистки с заявлением о возможном обмане. По их словам, в соцсетях начали появляться фейковые страницы Марины Поплавской, на которых размещаются посты о якобы сборе благотворительных средств для непонятных целей", - сказано в сообщении.

Подано заявление надлежащим образом зарегистрировано и правоохранители уже начали соответствующие проверки.



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В то же время родственники Марины Поплавской призывают украинцев не доверять любым подобным сообщением. Никаких сборов благотворительных средств от общественности они не объявляли и просят не спекулировать на хорошем имени родного человека.



Как сообщал УНН, 20 октября, актриса шоу Марина Поплавская погибла в ДТП по дороге из Львова в Киев, еще два актера госпитализированы "без угроз для жизни". По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. По данным полиции, ДТП произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.



Водителя автобуса, в котором погибла актриса "Дизель шоу", отправили под домашний арест.



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