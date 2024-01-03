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У соцмережах поскаржились на закрите укриття-паркінг Софіївській Борщагівці. У Мінстратегпромі запевняють - питання вже вирішується

Київ • УНН

 • 31053 перегляди

Сьогодні було проведено виїзне засідання комісії з питань ТЕБ та НС в Борщагівській сільській раді для вирішення питання щодо забезпечення мешканців будинків Софіївської Борщагівки найпростішими укриттями під час повітряної тривоги.

Сьогодні відбулося виїзне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб вирішити питання забезпечення укриттями жителів Софіївської Борщагівки, що в Київській області. Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, пише УНН.

Вчора в мережі зʼявилась інформація про закрите укриття-паркінг на Софіївській Борщагівці. Вже сьогодні було проведено виїзне засідання комісії з питань ТЕБ та НС в Борщагівській сільській раді для вирішення питання щодо забезпечення мешканців будинків Софіївської Борщагівки найпростішими укриттями під час повітряної тривоги 

- написав Тимур Ткаченко в Тelegram.

Деталі

За словами Ткаченка, питання облаштування укриття вже вирішується. Зокрема йде підготовка документів для сертифікації укриття на території ЖК "Антрацит".

Вже зараз паркінг на території ЖК працює, як найпростіше укриття для цивільного населення.

Після аварії в школі у Києві наказали перевірити всі укриття23.12.23, 12:10 • 50608 переглядiв

Ганна Оніщенко

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