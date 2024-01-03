У соцмережах поскаржились на закрите укриття-паркінг Софіївській Борщагівці. У Мінстратегпромі запевняють - питання вже вирішується

Сьогодні відбулося виїзне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб вирішити питання забезпечення укриттями жителів Софіївської Борщагівки, що в Київській області. Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, пише УНН.

Вчора в мережі зʼявилась інформація про закрите укриття-паркінг на Софіївській Борщагівці. Вже сьогодні було проведено виїзне засідання комісії з питань ТЕБ та НС в Борщагівській сільській раді для вирішення питання щодо забезпечення мешканців будинків Софіївської Борщагівки найпростішими укриттями під час повітряної тривоги