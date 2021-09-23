У Сомалі вперше за 30 років показали фільми у кінотеатрі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Сомалі, розташованому на північному сході Африки, вперше за 30 років відбувся публічний показ фільмів. Подію називають кроком до культурного відродження спустошеної війною країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Деталі
Кінопоказ відбувся у Національному театрі у місті Могадішо, столиці Сомалі.
Глядачі заплатили 10 доларів за перегляд двох короткометражних фільмів сомалійського режисера Ібрагіма CМ: Hoos і Date from Hell. Людям довелося пройти через кілька блокпостів, щоб потрапити в зелену зону, де розташований театр, а також президентський палац і парламент.
Директор театру сказав, що це була історична ніч для сомалійського народу, тому що з’явилися надії на культурне відродження після стількох років випробувань.
“Театр дає можливість сомалійським авторам пісень, оповідачам, кінорежисерам і акторам відкрито продемонструвати свій талант”, — зазначив директор.
Додамо
Театр побудували китайські інженери 1967 року, це був подарунок від лідера КНР Мао Цзедуна. Театр називали важливим двигуном культурного розвитку Сомалі в 70-х і 80-х роках. Проте його закрили 1991 року на початку громадянської війни і використовували як базу для польових командирів, які воювали за столицю. Унаслідок цього театр занепав.
2012 року його знову відкрили після ремонту, але будівлю підірвали терористи-смертники руху “Харакат аш-Шабаб”, які вважали розважальні програми та фільми “морально зіпсованими”.