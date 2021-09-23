У Сомалі вперше за 30 років показали фільми у кінотеатрі

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Кінопоказ відбувся у Національному театрі у місті Могадішо, столиці Сомалі.

Глядачі заплатили 10 доларів за перегляд двох короткометражних фільмів сомалійського режисера Ібрагіма CМ: Hoos і Date from Hell. Людям довелося пройти через кілька блокпостів, щоб потрапити в зелену зону, де розташований театр, а також президентський палац і парламент.

Директор театру сказав, що це була історична ніч для сомалійського народу, тому що з’явилися надії на культурне відродження після стількох років випробувань.

“Театр дає можливість сомалійським авторам пісень, оповідачам, кінорежисерам і акторам відкрито продемонструвати свій талант”, — зазначив директор.

Додамо

Театр побудували китайські інженери 1967 року, це був подарунок від лідера КНР Мао Цзедуна. Театр називали важливим двигуном культурного розвитку Сомалі в 70-х і 80-х роках. Проте його закрили 1991 року на початку громадянської війни і використовували як базу для польових командирів, які воювали за столицю. Унаслідок цього театр занепав.

2012 року його знову відкрили після ремонту, але будівлю підірвали терористи-смертники руху “Харакат аш-Шабаб”, які вважали розважальні програми та фільми “морально зіпсованими”.