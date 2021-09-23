В Сомали впервые за 30 лет показали фильмы в кинотеатре
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Сомали, расположенном на северо-востоке Африки, впервые за 30 лет состоялся публичный показ фильмов. Событие называют шагом к культурному возрождению опустошенной войной страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Кинопоказ состоялся в Национальном театре в городе Могадишо, столице Сомали.
Зрители заплатили 10 долларов за просмотр двух короткометражных фильмов сомалийского режиссера Ибрагима CМ: Hoos и Date from Hell. Людям пришлось пройти через несколько блокпостов, чтобы попасть в зеленую зону, где расположен театр, а также президентский дворец и парламент.
Директор театра сказал, что это была историческая ночь для сомалийского народа, потому что появились надежды на культурное возрождение после стольких лет испытаний.
“Театр дает возможность сомалийским авторам песен, рассказчикам, кинорежиссёрам и актёрам открыто продемонстрировать свой талант”, — отметил директор.
Добавим
Театр построили китайские инженеры в 1967 году, это был подарок от лидера КНР Мао Цзэдуна. Театр называли важным двигателем культурного развития Сомали в 70-х и 80-х годах. Однако его закрыли в 1991 году в начале гражданской войны и использовали как базу для полевых командиров, воевавших за столицу. В результате театр пришел в упадок.
В 2012 году его вновь открыли после ремонта, но здание взорвали террористы-смертники движения “Харакат аш-Шабаб”, которые считали развлекательные программы и фильмы “морально испорченными”.