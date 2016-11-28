У Софії Київській провели благодійний фотопроект

У Софії Київській відбулася зйомка фотопроекту “Butterfly Effect”, який становить собою 12 зображень сучасних героїв у стінах святині.

Результатом зйомки стане фотокалендар, кошти від продажу якого підуть на створення реабілітаційного центру для інвалідів АТО.

Як повідомляв УНН, фотопроект "Берегині" презентували на станції метро "Золоті ворота".