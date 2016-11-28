У Софії Київській провели благодійний фотопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Національному заповіднику “Софія Київська” відбулася зйомка благодійного фотопроекту “Butterfly Effect”, участь в якому взяли 12 героїв України. Повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства культури України.
У Софії Київській відбулася зйомка фотопроекту “Butterfly Effect”, який становить собою 12 зображень сучасних героїв у стінах святині.
Результатом зйомки стане фотокалендар, кошти від продажу якого підуть на створення реабілітаційного центру для інвалідів АТО.
Як повідомляв УНН, фотопроект "Берегині" презентували на станції метро "Золоті ворота".