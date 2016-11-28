В Софии Киевской провели благотворительный фотопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Национальном заповеднике "София Киевская" состоялась съемка благотворительного фотопроекта "Butterfly Effect", участие в котором приняли 12 героев Украины. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.
В Софии Киевской состоялась съемка фотопроекта "Butterfly Effect", который представляет собой 12 изображений современных героев в стенах святыни.
Результатом съемки станет фотокалендарь, средства от продажи которого пойдут на создание реабилитационного центра для инвалидов АТО.
Как сообщал УНН, фотопроект "Берегини" презентовали на станции метро "Золотые ворота" .