В Софии Киевской провели благотворительный фотопроект

В Софии Киевской состоялась съемка фотопроекта "Butterfly Effect", который представляет собой 12 изображений современных героев в стенах святыни.

Результатом съемки станет фотокалендарь, средства от продажи которого пойдут на создание реабилитационного центра для инвалидов АТО.

Как сообщал УНН, фотопроект "Берегини" презентовали на станции метро "Золотые ворота" .