У сочі резервуар із дизельним паливом загорівся через атаку безпілотника - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Причиною пожежі в російському сочі стала атака безпілотника. Дрон-камікадзе врізався в резервуар із дизельним паливом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Baza.
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«Причиною пожежі на складі ПММ у сочі стала атака безпілотника. За попередніми даними дрон-камікадзе врізався в резервуар із дизельним паливом», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі пожежу вже ліквідовано. На місці працюють співробітники слідчого комітету і спецслужб.
Нагадаємо
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