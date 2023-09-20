У сочі резервуар із дизельним паливом загорівся через атаку безпілотника - ЗМІ

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«Причиною пожежі на складі ПММ у сочі стала атака безпілотника. За попередніми даними дрон-камікадзе врізався в резервуар із дизельним паливом», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі пожежу вже ліквідовано. На місці працюють співробітники слідчого комітету і спецслужб.

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У російському сочі спалахнула масштабна пожежа. РосЗМІ писали, що горить цистерна з паливом.