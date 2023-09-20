В сочи резервуар с дизельным топливом загорелся из-за атаки беспилотника - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Причиной пожара в российском сочи стала атака беспилотника. Дрон-камикадзе врезался в резервуар с дизельным топливом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
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«Причиной пожара на складе ГСМ в сочи стала атака беспилотника. По предварительным данным дрон-камикадзе врезался в резервуар с дизельным топливом», - говориться в сообщении.
Отмечается, что сейчас пожар уже ликвидирован. На месте работают сотрудники следственного комитета и спецслужб.
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В российском сочи вспыхнул масштабный пожар. РосСМИ писали, что горит цистерна с топливом.