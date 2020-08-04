У “Слузі народу” вважають нереалістичною заяву Саакашвілі про винесення питання ліквідації КСУ на референдум

“Коли я спілкувався з Саакашвілі і його радниками, я сказав йому важливу річ — у всьому тому, що стосується судоустрою у нас є дуже чіткі червоні лінії. Це, перш за все, Конституція України, практика Європейського суду з прав людини, стандарти Ради Європи і важливий об’єктивний критерій - висновки Венеціанської комісії. За ці червоні лінії ми не можемо виходити розмірковуючи над тими чи іншими радикальними змінами. Є ще один критерій — вірогідність проходження законопроекту через Верховну Раду”, — наголосив Костін.

За його словами, законопроект, який знаходиться в рамках Конституції, стандартів РЄ і практики ЄСПЛ може бути непідтриманий парламентом з тих чи інших причин, і чим більш радикальними є запропоновані зміни, тим більше зусиль треба докласти для того, щоб народні депутати із різних фракцій підтримали такі пропозиції.

“Що стосується змін пов’язаних з Конституційним судом. Модель, яка передбачає передачу функцій КСУ Верховному суду обговорювалася багато років. З одного боку у Конституційного суду і Верховного дещо різні функції. З точки зору розвитку нашого українського суспільства я б все-таки залишив обидві структури для збереження балансу, при всій повазі до колег суддів. Нереалістично виглядає розгляд цього питання на референдумі. Таке питання не повинно виноситися на референдум, оскільки воно професійне і політичне. Без професійних знань оцінити всі за і проти цього питання практично неможливо”, — додав Костін.

Нагадаємо, глава виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що Україні не потрібен Конституційний Суд й це питання потрібно винести на референдум і створити конституційну палату у Верховному суді.