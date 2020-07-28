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19 березня, 18:42 • 46139 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100183 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101230 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116894 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123403 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120283 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155861 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125081 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124781 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123910 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КСУ потрібно ліквідувати через всеукраїнський референдум - Саакашвілі

КСУ потрібно ліквідувати через всеукраїнський референдум - Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Україні не потрібен Конституційний Суд й це питання потрібно винести на референдум і створити конституційну палату у Верховному суді. Про це повідомив у відеозверненні глава виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі, передає УНН.

"Нам потрібен маленький супер-суд, імена та прізвища суддів якого буде знати вся країна. Яких будуть ретельно підбирати і контролювати, і які будуть формувати судову практику. Що стосується Конституційного суду - він теперішньої формі взагалі не потрібен. Ми пропонуємо винести на референдум питання скасування теперішнього КСУ і створення Конституційної палати у Верховному суді України", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, на думку Саакашвілі, для того, щоб поліпшити довіру українців до судової системи, потрібно створити єдиний орган судового контролю. У підсумку - в Україні пропонують скоротити кількість судів з 764 до максимум 200.

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