У "Слузі народу" розповіли, коли підпишуть коаліційну угоду

"Ми визначимося спочатку з форматом – який формат коаліції. Після цього вже буде визначена дата (підписання коаліційної угоди – ред.) і інші формальності. Тому що, станом на сьогодні, для нас важливі не стільки речі, пов’язані з організаційним забезпеченням. Для нас важливий зміст. Ми повинні перейти від форми до змісту, і змістовно ми повинні викласти всі наші бажання і прагнення, які були гарантовані й обіцяні як в програмі Президента України, як в програмі політпартії ("Слуга Народу" - ред.). І ми готові об’єднуватися навколо цих речей", - сказав Стефанчук.

Говорячи про базові цінності майбутньої коаліційної угоди, очільник партії Дмитро Разумков зазначив, що вона базується на обіцянках, які були в програмі спочатку кандидата в президенти Зеленського, потім в програмі "Слуги народу".

"Ми будемо підтримувати ці ініціативи", - додав він.

Нагадаємо, як заявляв Разумков, у новій коаліції очікується щонайменше 254 народних депутатів.