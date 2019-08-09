В "Слуге народа" рассказали, когда подпишут коалиционное соглашение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Дата подписания коалиционного соглашения будет определена после того, как будет определен формат коалиции. Об этом сообщил представитель Президента в Верховной Раде, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук на пресс-конференции после заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"Мы определимся сначала с форматом - какой формат коалиции. После этого уже будет определена дата (подписания коалиционного соглашения - ред.) и другие формальности. Потому что, на сегодняшний день, для нас важны не столько вещи, связанные с организационным обеспечением. Для нас важно содержание. Мы должны перейти от формы к содержанию, и содержательно мы должны выложить все наши желания и стремления, которые были гарантированы и обещанные как в программе Президента Украины, как в программе политпартии ("Слуга народа" - ред.). И мы готовы объединяться вокруг этих вещей", - сказа Стефанчук.
Говоря о базовых ценностях будущего коалиционного соглашения, глава партии Дмитрий Разумков отметил, что оно базируется на обещаниях, которые были в программе сначала кандидата в президенты Зеленского, затем в программе "Слуги народа".
"Мы будем поддерживать эти инициативы", - добавил он.
Напомним, как заявлял Разумков, в новой коалиции ожидается не менее 254 народных депутатов.