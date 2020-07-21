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У "Слузі народу" розповіли, чи розглядають питання легалізації канабісу та проституції

У "Слузі народу" розповіли, чи розглядають питання легалізації канабісу та проституції

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Фракція “Слуга народу” поки не проводила обговорення щодо легалізації медичного канабісу чи проституції. Обговорення проходили щодо питання регулювання носіння вогнепальної зброї. Про це під час пресконференції заявив голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

“В нас не було на фракції обговорень (легалізації канабісу та проституції — ред.), були тільки обговорення закону про зброю ще 90-якогось року, і треба врегулювати це питання. Це дійсно теж бурхливе обговорення всередині, чи давати право носити короткоствол, чи тільки зберігати його вдома для захисту своєї родини. Такі питання були”, — зазначив він.

За його словами, українське суспільство не готове до того, як відбувається, наприклад, в Америці.

“Що стосується медичного канабісу, є медичний канабіс у вигляді крапель, масл, які застосовуються для лікування онкохворих та лікування посттравматичного синдрому. Моя позиція — що ми маємо зараз не казати про локальне виробництво, а можемо надати МОЗ право імпортувати вже готові препарати, подивитися, як держава буде регулювати це питання і, якщо в цьому немає ніяких ризиків, то наступне питання встане: давайте це виробництво організовувати в Україні, щоб додана вартість залишалася в Україні. В цьому питанні я буду підтримувати. Якщо кажуть про так звану рекреаційну, як це в Америці зроблено — я буду категорично проти, тому що мені здається, що суспільство до цього не готове”, — додав Арахамія.

Голова парламентської фракції “Слуга народу” також додав, що ці законопроекти не будуть виноситися на розгляд найближчим часом.

“По секс-індустрії також було обговорення з самого початку, є два підходи: так звана "шведська модель“, яка криміналізує попит на ці послуги. Інший підхід, це у Нідерландах легалізація і надання дозволів. Який підхід правильний: ми не спеціалісти точно, треба залучати для цього громадське суспільство, експертне середовище, потім визначатися, які є ризики в кожному підході, і тільки потім на широке обговорення суспільства це якимось чином виносити. Я вам гарантую, що це не буде восени чи колись найближчим часом. Обговорювати можна, але точно нічого не буде виходити до зали”, — підсумував він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання щодо легалізації медичного канабісу та зазначив, що наразі це не пріоритетне питання для України. 

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