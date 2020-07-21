У "Слузі народу" розповіли, чи розглядають питання легалізації канабісу та проституції

“В нас не було на фракції обговорень (легалізації канабісу та проституції — ред.), були тільки обговорення закону про зброю ще 90-якогось року, і треба врегулювати це питання. Це дійсно теж бурхливе обговорення всередині, чи давати право носити короткоствол, чи тільки зберігати його вдома для захисту своєї родини. Такі питання були”, — зазначив він.

За його словами, українське суспільство не готове до того, як відбувається, наприклад, в Америці.

“Що стосується медичного канабісу, є медичний канабіс у вигляді крапель, масл, які застосовуються для лікування онкохворих та лікування посттравматичного синдрому. Моя позиція — що ми маємо зараз не казати про локальне виробництво, а можемо надати МОЗ право імпортувати вже готові препарати, подивитися, як держава буде регулювати це питання і, якщо в цьому немає ніяких ризиків, то наступне питання встане: давайте це виробництво організовувати в Україні, щоб додана вартість залишалася в Україні. В цьому питанні я буду підтримувати. Якщо кажуть про так звану рекреаційну, як це в Америці зроблено — я буду категорично проти, тому що мені здається, що суспільство до цього не готове”, — додав Арахамія.

Голова парламентської фракції “Слуга народу” також додав, що ці законопроекти не будуть виноситися на розгляд найближчим часом.

“По секс-індустрії також було обговорення з самого початку, є два підходи: так звана "шведська модель“, яка криміналізує попит на ці послуги. Інший підхід, це у Нідерландах легалізація і надання дозволів. Який підхід правильний: ми не спеціалісти точно, треба залучати для цього громадське суспільство, експертне середовище, потім визначатися, які є ризики в кожному підході, і тільки потім на широке обговорення суспільства це якимось чином виносити. Я вам гарантую, що це не буде восени чи колись найближчим часом. Обговорювати можна, але точно нічого не буде виходити до зали”, — підсумував він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання щодо легалізації медичного канабісу та зазначив, що наразі це не пріоритетне питання для України.