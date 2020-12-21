У "Слузі народу" повідомили, коли нардепи призначать двох суддів КСУ

"Є процедура розгляду цього питання і підготовки до розгляду парламентом. На сьогодні комітет з питань правової політики відправив документи всіх кандидатів на спеціальну перевірку", - зазначила представниця Верховної Ради у КСУ, заступниця голови комітету, нардеп Ольга Совгиря.

Глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський додав, що "очевидно, що це буде не у цьому році".

Нагадаємо, 16 листопада поточного року було розпочато прийом пропозицій депутатських фракцій щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.