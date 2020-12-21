У "Слузі народу" повідомили, коли нардепи призначать двох суддів КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На сьогодні комітет Ради відправив документи всіх кандидатів на посаду суддів Конституційного суду на спеціальну перевірку. Призначення не варто очікувати поточного року. Про це на брифінгу сьогодні повідомили народні депутати від "Слуги народу", передає УНН.
"Є процедура розгляду цього питання і підготовки до розгляду парламентом. На сьогодні комітет з питань правової політики відправив документи всіх кандидатів на спеціальну перевірку", - зазначила представниця Верховної Ради у КСУ, заступниця голови комітету, нардеп Ольга Совгиря.
Глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський додав, що "очевидно, що це буде не у цьому році".
Нагадаємо, 16 листопада поточного року було розпочато прийом пропозицій депутатських фракцій щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.