У "Слузі народу" повідомили, чому не проводять засідання фракції

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Засідання фракції партії “Слуга народу” наразі не відбуваються через жорсткі карантинні обмеження, запроваджені у Києві. Про це повідомив на брифінгу в понеділок перший заступник голови фракції “Слуга Народу” Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми поки що не проводимо засідання фракції знов таки через локдаун, через те що, якщо от Верховна Рада це все ж таки державний орган, але навіть тут — десь світло не горить, десь менше людей працює. А в нашому офісі у Парковому — зрозуміло що там повністю люди дистанційно працюють, нема кому відкрити, закрити тощо”, — сказав Корнієнко.

Деталі

Раніше сьогодні голова ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада цього тижня працюватиме в звичайному режимі, однак перерву в засіданні буде збільшено для проведення кварцування у приміщенні.

Довідково

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Зокрема, увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

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