У "Слузі народу" повідомили, чому не проводять засідання фракції

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“Ми поки що не проводимо засідання фракції знов таки через локдаун, через те що, якщо от Верховна Рада це все ж таки державний орган, але навіть тут — десь світло не горить, десь менше людей працює. А в нашому офісі у Парковому — зрозуміло що там повністю люди дистанційно працюють, нема кому відкрити, закрити тощо”, — сказав Корнієнко.

Деталі

Раніше сьогодні голова ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада цього тижня працюватиме в звичайному режимі, однак перерву в засіданні буде збільшено для проведення кварцування у приміщенні.

Довідково

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Зокрема, увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.