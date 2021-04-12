У "Слузі народу" повідомили, чому не проводять засідання фракції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Засідання фракції партії “Слуга народу” наразі не відбуваються через жорсткі карантинні обмеження, запроваджені у Києві. Про це повідомив на брифінгу в понеділок перший заступник голови фракції “Слуга Народу” Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
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“Ми поки що не проводимо засідання фракції знов таки через локдаун, через те що, якщо от Верховна Рада це все ж таки державний орган, але навіть тут — десь світло не горить, десь менше людей працює. А в нашому офісі у Парковому — зрозуміло що там повністю люди дистанційно працюють, нема кому відкрити, закрити тощо”, — сказав Корнієнко.
Деталі
Раніше сьогодні голова ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада цього тижня працюватиме в звичайному режимі, однак перерву в засіданні буде збільшено для проведення кварцування у приміщенні.
Довідково
Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Зокрема, увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.