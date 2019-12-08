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У "Слузі народу" пообіцяли виконувати нові домовленості з МВФ у "турборежимі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У парламенті готові виконувати пункти меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом у "турборежимі". Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, нардеп з фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, передає УНН.

Вона вважає, що заява МВФ про нову програму з Україною - найкраще підтвердження того, що світ підтримує переговірну позицію Президента Володимира Зеленського та курс реформ влади.

"Уже на наступному тижні реєструємо пакет законопроектів конкуренційно-антимонопольної реформи, з урахуванням пропозицій, що надійшли від експертів ринку. Готові виконувати пункти меморандуму у турборежимі", - написала Буймістер.

Нагадаємо, Україна та МВФ домовилися про нову 3-річну програму підтримки. Загальний обсяг програми Staff-Level Agreement становить 5,5 млрд доларів.

Українські Національні Новини

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