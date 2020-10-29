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У “Слузі народу” погоджуються, що рішення КСУ ставить під загрозу призначення переможців місцевих виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Рішення Конституційного Суду про неконституційність відповідальності за брехню в декларації ставить під загрозу призначення переможців на місцевих виборах, через неможливість перевірки декларацій. Про це УНН розповіла нардеп, член комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Марія Мезенцева.

“Чесно, я дуже незадоволена таким рішенням КСУ. Тим паче, це накладає певні ризики призначення переможців на місцевих виборах. Адже ви знаєте, що це потребує перевірки декларацій всіх суб’єктів виборчого процесу, які отримали найбільшу кількість голосів, які перемогли. У нас тут настільки проблемне питання виникає. Ми повинні діяти злагоджено. Зараз починаємо з колегами євроінтеграторами консультації. Я впевнена, що ми зможемо запобігти прикрих рішень і дуже приємно, що взагалі ЄС запропонувала консолідацію про створення робочої групи”, — сказала нардеп.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що Конституційний суд України заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

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