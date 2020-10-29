В "Слуге народа" соглашаются, что решение КСУ ставит под угрозу назначение победителей местных выборов

"Честно, я очень недовольна таким решением КСУ. Тем более, это накладывает определенные риски назначения победителей на местных выборах. Ведь вы знаете, что это требует проверки деклараций всех субъектов избирательного процесса, которые получили наибольшее количество голосов, победили. У нас здесь настолько проблемный вопрос возникает. Мы должны действовать слаженно. Сейчас начинаем с коллегами евроинтеграторами консультации. Я уверена, что мы сможем предотвратить досадные решения и очень приятно, что вообще ЕС предложила консолидации о создании рабочей группы", - сказала нардеп.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что Конституционный суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.