У “Слузі народу” очікують, що законопроект про олігархів винесуть на розгляд у ВР наступного тижня

Деталі



“У випадку позитивного розгляду у комітетах їх (законопроекти 5600 та про олігархів - ред.) можуть винести на розгляд на наступному тижні. Сьогодні і завтра має відбутися засідання профільних комітетів. Завтра з питань безпеки та оборони щодо закону про олігархів і також, очевидно, що до кінця тижня буде завершений розгляд комітетом законопроекту 5600”, — заявила Кравчук.

Додамо

Зокрема, Кравчук відзначила, що зволікання з прийняттям законопроекту 5600 "буде вартувати нам відповідних сум до бюджету".

“Ми би хотіли, щоб Верховна Рада невідкладно перейшла до розгляду цих законопроектів, бо зволікання із 5600 просто нам буде коштувати відповідних сум до бюджету і ми вже бачимо, що певні збільшення статей у бюджеті до 2022 року дійсно залежать від прийняття так званого ресурсного законопроекту. А з приводу законопроекту про олігархів, ми не хотіли би затягувати, бо затягування із цим законопроектом буде мати лише негативний сигнал для суспільства”, — додала Кравчук.

Доповнення

1 липня Верховна Рада у першому читанні прийняла за основу законопроект № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу України. “За” проголосували 265 народних депутатів.

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Контекст

За інформацією нардепів, до президентського законопроекту № 5599 про деолігархізацію подали до другого читання 1257 правок.

Спікер ВР Дмитро Разумков повідомляв раніше, що законопроект про олігархів не з’явиться найближчим часом на порядку денному у Верховній Раді, оскільки правки щодо нього ще не розглянули в комітеті.

Що було раніше

1 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію. “За” проголосували 275 народних депутатів.

3 вересня стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денісова надіслала голові парламенту Дмитру Разумкову лист із проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії.

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Уповноважена серед іншого зазначила, що норми законопроекту “про олігархів” не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина. До переліку таких норм, з її слів, належать зокрема наділення Президента і РНБО непередбаченими Конституцією України повноваженнями.

Після цього спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що направив законопроект до Венеціанської комісії. У комісії його вже отримали.

У Зеленського вважають, що Венеціанка не зможе заблокувати ухвалення закону.