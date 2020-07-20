У "Слузі народу" не виключають, що хтось із нових чиновників займається корупцією

"Я думаю, що хтось із них, в будь-якому випадку, займається. З тих, кого ми привели, точно хтось займається. Я думаю, що їх треба ловити і притягати до відповідальності. Як це було, скажімо, в Одесі, на минулому тижні. Це ж новий склад керівництва, який привели вже нові люди. І це підтверджує, що контрабанда залишилася", - сказав Данило Гетманцев, відповідаючи на питання, чи переконаний він у тому, що їх чиновники не займаються корупцією.

За його словами, їх методи не працюють в митниці, зате працюють в податковій.

Нагадаємо, трьох керівників з Одеської митниці затримали через хабарі.