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У Службі безпеки розпочато функціональний аудит структурних підрозділів відомства

У Службі безпеки розпочато функціональний аудит структурних підрозділів відомства

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. На виконання заходів із системного реформування Служби безпеки України, які мають наблизити СБУ до стандартів спецслужб країн-членів ЄС і НАТО, у відомстві розпочато функціональний аудит власних структурних підрозділів. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

“СБУ має стати технологічною, швидкою та міцною”, — зазначив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Робочі групи, створені в СБУ для організації та проведення аналізу, мають визначити ефективність підрозділів української спецслужби, виявити можливе дублювання завдань за напрямками діяльності.

Також метою функціональної перевірки є оптимізація чисельності Служби з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.

За підсумками аудиту будуть сформовані відповідні пропозиції щодо реалізації пріоритетних завдань у сфері реформування відомства.

Нагадаємо, аудит державного оборонного концерну “Укроборонпром” проведе компанія Baker Tilly Ukraine.

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