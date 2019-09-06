У Службі безпеки розпочато функціональний аудит структурних підрозділів відомства
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На виконання заходів із системного реформування Служби безпеки України, які мають наблизити СБУ до стандартів спецслужб країн-членів ЄС і НАТО, у відомстві розпочато функціональний аудит власних структурних підрозділів. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
“СБУ має стати технологічною, швидкою та міцною”, — зазначив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.
Робочі групи, створені в СБУ для організації та проведення аналізу, мають визначити ефективність підрозділів української спецслужби, виявити можливе дублювання завдань за напрямками діяльності.
Також метою функціональної перевірки є оптимізація чисельності Служби з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.
За підсумками аудиту будуть сформовані відповідні пропозиції щодо реалізації пріоритетних завдань у сфері реформування відомства.
Нагадаємо, аудит державного оборонного концерну “Укроборонпром” проведе компанія Baker Tilly Ukraine.