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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107340 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119773 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111383 просмотра

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6 марта, 14:10 • 117562 просмотра

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В Службе безопасности начат функциональный аудит структурных подразделений ведомства

В Службе безопасности начат функциональный аудит структурных подразделений ведомства

Киев  •  УНН

 • 8774 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На выполнение мероприятий по системному реформированию Службы безопасности Украины, которые должны приблизить СБУ к стандартам спецслужб стран-членов ЕС и НАТО, в ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

“СБУ должна стать технологической, быстрой и прочной”, — отметил Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности.

Также целью функциональной проверки является оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

По итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реализации приоритетных задач в сфере реформирования ведомства.

Напомним, аудит государственного оборонного концерна “Укроборонпром” проведет компания Baker Tilly Ukraine.

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