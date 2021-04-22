У Слов'янську від смертельного отруєння помер громадянин США та 6-річна донька його співмешканки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Слов'янську з'ясовують обставини смертельного отруєння родини. Як повідомили у поліції Донецької області, у результаті отруєння помер громадянин США та 6-річна донька його співмешканки, передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, трагедія трапилася вчора, 21 квітня, близько 23.00. В поліцію звернулася місцева мешканка, яка хвилювалася за доньку, адже двері її квартири були замкнені зсередини та на зв’язок вона не виходила.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група та медики.
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“У квартирі правоохоронці виявили 24-річну жінку, її 6-річну доньку та її співмешканця — громадянина США. Всі вони перебували в тяжкому стані здоров’я, але без видимих тілесних ушкоджень.
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Після тривалих реанімаційних заходів лікарям вдалося врятувати життя тільки постраждалій жінці”, — йдеться у повідомленні.
Додамо
Попередня причина смерті дитини та чоловіка — отруєння. Остаточні дані будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 п. 2 ч. 2 ст.115 з позначкою “Нещасний випадок” Кримінального кодексу України.