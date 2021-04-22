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В Славянске от смертельного отравления умер гражданин США и 6-летняя дочь его сожительницы

В Славянске от смертельного отравления умер гражданин США и 6-летняя дочь его сожительницы

Киев  •  УНН

 • 21724 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Славянске выясняют обстоятельства смертельного отравления семьи. Как сообщили в полиции Донецкой области, в результате отравления умер гражданин США и 6-летняя дочь его сожительницы, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, трагедия вчера, 21 апреля, около 23.00. В полицию обратилась местная жительница, которая волновалась за дочь, ведь дверь ее квартиры была заперта изнутри и на связь она не выходила.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и медики.

Цитата

"В квартире правоохранители обнаружили 24-летнюю женщину, ее 6-летнюю дочь и ее сожителя - гражданина США. Все они находились в тяжелом состоянии здоровья, но без видимых телесных повреждений.

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После длительных реанимационных мероприятий врачам удалось спасти жизнь только пострадавшей женщине", - говорится в сообщении.

Добавим

Предварительная причина смерти ребенка и мужчины - отравление. Окончательные данные будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 п. 2 ч. 2 ст.115 с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

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