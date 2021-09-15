У Словенії запровадили обов’язкові COVID-сертифікати

Деталі

Всім працівникам доведеться зробити щеплення, мати докази одужання не більше ніж 180-денної давності або проходити тестування принаймні раз на тиждень-за допомогою ПЛР-тестів, швидких тестів на антигени або наборів для самоперевірки.

Для працівників витрати на тестування покриватимуть роботодавці, яким дозволено санкціонувати тих, хто їх не дотримується.

Також людям доведеться пред’являти ковідний паспорт практично для всіх послуг, включаючи магазини, бари та ресторани, салони краси, кабінети лікарів та лікарні.

Тільки продуктові та хімічні магазини будуть обслуговувати людей без ковідних паспортів, а також служби екстреної медичної допомоги. Діти віком до 12 років, які ще не можуть бути вакциновані, звільнені від цього.

Додатково

Уряд зазначив, що інспекційні служби спочатку будуть легкими для бізнесу, щоб дати людям час звикнути до нових правил. На даний момент Словенія є однією з найбільш постраждалих країн Європи, і 14-денна захворюваність на 100 000 населення вже перевищила 500.

Введення вакцин було повільним, і менше 45% населення були повністю вакциновані, але останнім часом темпи почали прискорюватися.

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