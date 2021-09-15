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В Словении ввели обязательные COVID-сертификаты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Практически все учреждения обслуживания и рабочие места в Словении с 15 сентября нуждаются паспортов вакцинации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Всем работникам придется сделать прививку, иметь доказательства выздоровления не более чем 180-дневной давности или проходить тестирование по крайней мере раз в неделю-с помощью ПЦР-тестов, быстрых тестов на антигены или наборов для самопроверки.

Для работников затраты на тестирование покрывать работодатели, которым разрешено санкционировать тех, кто их не соблюдает.

Также людям придется предъявлять ковидний паспорт практически для всех услуг, включая магазины, бары и рестораны, салоны красоты, кабинеты врачей и больницы.

Только продуктовые и химические магазины будут обслуживать людей без ковидних паспортов, а также службы экстренной медицинской помощи. Дети в возрасте до 12 лет, которые еще не могут быть вакцинированы, освобождены от этого.

Дополнительно

Правительство заявило, что инспекционные службы сначала будут легкими для бизнеса, чтобы дать людям время привыкнуть к новым правилам. На данный момент Словения является одной из наиболее пострадавших стран Европы, и 14-дневная заболеваемость 100000 населения уже превысило 500.

Введение вакцин было медленным, и менее 45% населения были полностью вакцинированы, но в последнее время темпы начали ускоряться.

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