У Словаччині вперше висунули звинувачення в участі у конфлікті на боці "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Правоохоронці Словаччини висунули громадянину країни звинувачення в участі у бойових діях на Донбасі у лавах бойовиків "Л/ДНР". Про це повідомляє поліція Словаччини, передає УНН.
"Днями слідчий національного антитерористичного підрозділу поліції звинуватив Маріо Р. в участі в організованих збройних формуванях на території іншої держави. Це перший випадок, коли у Словацькій Республіці звинуватили громадянина в активній участі в боях під час збройного військового конфлікту в Україні проти української армії", - пише відомство.
У поліції також повідомили, що обвинувачений Маріо Р. з липня 2015 року і до сьогодні є членом організованих збройних формувань, які воюють на боці проросійських сепаратистів з використанням зброї, брав і бере активну участь у війні на території іншої держави, зокрема у Донецькій області.
При цьому відомство зазначає, що у разі доведення цих фактів, громадянину Словаччини загрожує ув'язнення на термін від двох до восьми років.
Нагадаємо, станом на липень 2017 року правоохоронці притягнули до кримінальної відповідальності 84 іноземців, з яких 64 росіянина, за вчинення злочинів проти територіальної цілісності України.
Додамо, конфлікт з бойовими діями на Донбасі розпочалися навесні 2014 року. 13 квітня 2014 року тодішній в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив про початок Антитерористичної операції. Вона тривала до 30 квітня 2018 року, коли АТО на сході України була змінена на Операцію об'єднаних сил.