В Словакии впервые выдвинули обвинения в участии в конфликте на стороне "Л/ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Правоохранители Словакии выдвинули гражданину страны обвинения в участии в боевых действиях на Донбассе в рядах боевиков "Л/ДНР". Об этом сообщает полиция Словакии, передает УНН.
"На днях следователь национального антитеррористического подразделения полиции обвинил Марио Р. в участии в организованных вооруженных формированиях на территории другого государства. Это первый случай, когда в Словацкой Республике обвинили гражданина в активном участии в боях во время вооруженного военного конфликта в Украине против украинской армии", - пишет ведомство.
В полиции также сообщили, что обвиняемый Марио Р. с июля 2015 года и до сих пор является членом организованных вооруженных формирований, воюющих на стороне пророссийских сепаратистов с использованием оружия, принимал и принимает активное участие в войне на территории другого государства, в частности в Донецкой области.
При этом ведомство отмечает, что в случае доказательства этих фактов, гражданину Словакии грозит заключение на срок от двух до восьми лет.
Напомним, по состоянию на июль 2017 года правоохранители привлекли к уголовной ответственности 84 иностранцев, из которых 64 россиянина, за совершение преступлений против территориальной целостности Украины.
Добавим, конфликт с боевыми действиями на Донбассе начались весной 2014 года. 13 апреля 2014 года тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции. Она продолжалась до 30 апреля 2018 года, когда АТО на востоке Украины была изменена на Операцию объединенных сил.