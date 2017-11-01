У слідства є нові дані щодо вибухів у Калинівці - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Військова прокуратура встановила місця пересування осіб, які безперешкодно потрапили на територію військової частини в Калинівці. Про це на брифінгу заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.
"Нами встановлені місця можливого пересування осіб, які без будь-яких перешкод потрапили на територію військової частини (у Калинівці – ред.)", - сказав А.Матіос.
За його словами, у слідства є фото підтвердження пересування лосів, свійської великої рогатої худоби на території інших складів, які пересуваються там де зберігаються артилерійські снаряди і ракетне озброєння.
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Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа.