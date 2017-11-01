У следствия есть новые данные по взрывам в Калиновке - Матиос

"Нами установлены места возможного передвижения лиц, без каких-либо препятствий попали на территорию воинской части (в Калиновке - ред.)", - сказал А.Матиоса.

По его словам, у следствия есть фото подтверждение передвижения лосей, домашней крупного рогатого скота на территории других составов, которые передвигаются там где хранятся артиллерийские снаряды и ракетное вооружение.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.