У следствия есть новые данные по взрывам в Калиновке - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Военная прокуратура установила места передвижения лиц, которые беспрепятственно попали на территорию военной части в Калиновке. Об этом на брифинге заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"Нами установлены места возможного передвижения лиц, без каких-либо препятствий попали на территорию воинской части (в Калиновке - ред.)", - сказал А.Матиоса.
По его словам, у следствия есть фото подтверждение передвижения лосей, домашней крупного рогатого скота на территории других составов, которые передвигаются там где хранятся артиллерийские снаряды и ракетное вооружение.
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Напомним, 26 сентября около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.