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У Східній Європі занепокоєні практикою подвійних стандартів щодо продуктів харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Якість харчових продуктів, що продаються у Центрально-Східній Європі, гірша ніж у західних країнах. Такими є висновки управлінь з питань безпеки харчів в Угорщині та Словаччині, передає УНН з посиланням на Польське радіо

У Східній Європі занепокоєні практикою подвійних стандартів щодо продуктів харчування

За даними управлінь, міжнародні концерни застосовують подвійні стандарти у продажі харчів: до газованих напоїв додають сироп гіршої якості, у соках є менше соку, у м’ясі – менше м’яса, в харчах є більше харчових консервантів та хімічних речовин.

"Це все має вплив на те, що продукти одного виробника смакують по-іншому на сході (у біднішій частині Європи), та інакше на заході (у багатшій частині континенту)", - йдеться у повідомленні.

Управління з питань безпеки харчів в Угорщині та Словаччині попередили, що проведуть протест та направлять справу на розгляд Європейської Комісії.

Нагадаємо, за словами прем’єра Болгарії, на ринок Болгарії популярні бренди постачають менш якісну продукцію, аніж до Західної Європи.

При цьому, за словами вітчизняних експертів, з українськими виробниками ситуація аналогічна. На експорт вони відправляють більш якісні товари, аніж реалізовують на внутрішньому ринку.

Голова Асоціації торгових мереж О.Дорошенко зауважив, що така тенденція спостерігається через низьку платоспроможність українських споживачів, а також через відсутність належного контролю за якістю харчових продуктів в Україні.

Додамо, що в Україні протягом останнього часу в рази збільшилася кількість випадків харчових отруєнь.

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