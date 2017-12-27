У Сирії збили літак армії Асада: загинув пілот
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У західній сирійській провінції Хама збили літак збройних сил країни. Внаслідок інциденту загинув пілот, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“У провінції Хама на заході Сирії був збитий літак збройних сил країни”, — повідомляє видання з посиланням на міністерство оборони Сирії.
Зазначено, що у відомстві повідомили, що “літак атакували терористи”.
Внаслідок інциденту загинув пілот повітряного судна.
Також повідомляється, що відповідальність за подію узяло на себе джихадистське угруповання “Хайят Тахрір аш-Шам”.
Як повідомляв УНН, жертвами авіаудару коаліції в Ємені стали 15 людей, ще 59 постраждали.