У Сирії загинув майор морської піхоти Росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Сирії загинув майор Чорноморського флоту ВМФ Росії Сергій Бордов. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію від колишнього товариша по службі В'ячеслава Павлюченко та джерело, близьке до російського Чорноморського флоту, передає УНН.
"Вони потрапили під артилерійський вогонь 18 квітня. Загинули два російських військовослужбовця і двоє сирійських солдатів", - повідомив В.Павлюченко.
При цьому він не зміг назвати імена інших загиблих, так як вони йому невідомі.
Крім того, за його словами, два роки тому С.Бордов був командиром розвідувальної роти. В якій посаді загиблий служив в Сирії йому невідомо, проте він був один з найбільш високопоставлених російських офіцерів, які загинули в Сирії.
Також зазначається, що тіло С.Бордова доставлять до військової частини в Севастополі, а похорони пройдуть у Сімферополі в суботу.
Як повідомляв УНН, 11 квітня, міноборони Росії повідомило про загибель двох військових у Сирії.